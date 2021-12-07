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Diyarbakır'da fiyat etiketi denetimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

07.12.2021 15:25
Diyarbakır'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel, genel zincir marketler ve süpermarketlerde temel gıda ürünlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel, genel zincir marketler ve süpermarketlerde temel gıda ürünlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ürün almalarını sağlamak ve haksız fiyat artışının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışının önüne geçmek için yayınladığı genelge kapsamında Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yağ, yumurta, salça, bakliyat, makarna, peynir, zeytin şeker, çay vb. ürünlerin yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceledi.

Raf ve kasa etiket fiyatlarının birbirini tutup tutmadığını da denetleyen ekipler, mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelere durum tespit tutanakları ile uyarıda bulundu. Belediye, vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini ALO 153 Zabıta, ALO 175 Tüketici Hattına ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebileceklerini bildirdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da fiyat etiketi denetimi yapıldı
Diyarbakır'da fiyat etiketi denetimi yapıldı
Diyarbakır'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı, Ticaret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da fiyat etiketi denetimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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