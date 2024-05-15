Diyarbakır\'da Kadınlar Kaplıca Suyundan Ürettikleri Sabunlarla Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Ekonomi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 yıl önce kurulan Çermik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde kaplıca suyundan ürettikleri sabun, turşu ve diğer el emeği göz nuru hediyelik eşya yapan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçede 7 kadının girişimiyle kurulan ve şu anda üye sayısı 15'e çıkan kooperatifin başkanı Buket Dinçkuyucu, Çermik ilçesinde bulunan kükürtlü kaplıca suyundan ürettikleri sabunun, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını söyledi. İHA muhabirine konuşan Kooperatif Başkanı Buket Diçkuyucu, "Normal zeytinyağlı sabun yaparken bir fikir üzerine kaplıca suyundan sabun yapmaya başladık. Kadınlarla 2 ay deneme yanılma yoluyla kendi formülümüzü oluşturduk. 5 ay gibi bir sürede tescil ve markamızı aldık. Aberna Kaplıca Sabunu olarak markalaştık. Soğuk yöntemle ürettiğimiz sabunlarımızın yüzde 80'ini zeytinyağı ve bitkisel yağlar oluşturmaktadır" dedi.

Dinçkuyucu, kooperatif anlamında ilçeyi daha iyi yerlere getirmek istediklerini belirterek, "Bir yerin başarıya ulaşması için çaba ve emek gerekiyor. Arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Çok değil ama yağmasa da kadınlarımıza damla damla bir şeyler kazandırıyor. Kaplıca suyundan ürettiğimiz sabununun yanında, coğrafi işaret tescil belgeli Çermik biberinden turşu, pul biber ve el emeği göz nuru hediyelik eşyalarla kooperatif üyesi kadınlara gelir sağlamaya başladık" diye konuştu. - DİYARBAKIR