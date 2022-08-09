Diyarbakır'da sıcak havaların serinletici içeceği 'meyan şerbeti' - Son Dakika
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Diyarbakır'da sıcak havaların serinletici içeceği 'meyan şerbeti'

09.08.2022 15:27
Diyarbakır'da sıcak havaların serinletici içeceği 'meyan şerbeti'

Diyarbakır'da sıcak hava mevsim normallerinin üstünde seyrederken vatandaşlar serinletici içecek meyan şerbetine yöneldi.

Diyarbakır'da sıcak hava mevsim normallerinin üstünde seyrederken vatandaşlar serinletici içecek meyan şerbetine yöneldi.

Diyarbakır'da sıcak hava 40 derecenin üstünde seyrederken vatandaşlar, serinletici içecek meyan şerbetine yöneldi. Tarihi Sur ilçesinde 35 yıldır şerbetçilik yapan Adem Bozdaş, sıcak havalarda şerbete yoğun talep olduğunu söyledi. Bozdaş, "Kent, yazın çok sıcak olur ve bizde serinletici içecekler yapıp satarız. Bunlardan biri de meyan şerbetidir. Ailem evde hazırlar ve sabahları buraya getirip satarım. Hem serinletiyor hem de vücut direncini artırıyor. Vatandaşlar, yoğun bir şekilde tüketiyor. Bizde yaklaşık 5 ay bu içeceği yapıp satarız" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da sıcak havaların serinletici içeceği 'meyan şerbeti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sıcak havaların serinletici içeceği 'meyan şerbeti' - Son Dakika
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