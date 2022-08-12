Diyarbakır'ın yerli şifa deposu dondurma tescillendi - Son Dakika
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Diyarbakır'ın yerli şifa deposu dondurma tescillendi

12.08.2022 11:18
Diyarbakır'ın yerli şifa deposu dondurma tescillendi

Diyarbakır'da üretilen ve içerisinde katkı madde barındırmayan şifa deposu olarak adlandırılan dağ salebi, keçi sütü, pancar şekeri ve Yunan damla sakızı ile Hacıdo dondurması tescillendi; talepler katlanarak artıyor.

Diyarbakır'da üretilen ve içerisinde katkı madde barındırmayan şifa deposu olarak adlandırılan dağ salebi, keçi sütü, pancar şekeri ve Yunan damla sakızı ile Hacıdo dondurması tescillendi; talepler katlanarak artıyor.

Diyarbakır'da insan gücüyle dövme dondurma üreten ve içerisinde şifa deposu olarak adlandırılan dağ salebi, keçi sütü, pancar şekeri ve Yunan damla sakızı barındıran Hacıdo dondurması tescillendi. Gece vardiyalarıyla siparişlere yetiştirilmeye çalışan dondurma, vücutta bir çok sağlık sorunlarına karşı korumak için katkısız maddelerle üretilmeye devam ediyor. Hacıbaba Pastaneleri tarafından üretilen dondurma piyasa fiyatlarının yarısına satılırken, amaçlarının şifa dağıtmak olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Türkiye'ye dağıtım konusunda kolları sıvadığını kaydetti. Elaldı, "Hacıdo dondurmaları demek bütün faydalı ürünlerin katkısız bir araya gelmesi demektir. Keçi sütümüz, dağ salebimiz, Yunan sakızı ve pancar şekerimizle yapılıyor, içerisinde başkada bir katkı maddesi yok. Keçi sütü diğer sütlerin arasında en sağlıklı olanı, Karacadağ bölgemizden gelen keçi sütümüzle yapmış olduğumuz dondurmanın faydaları kemik erimesinden kalbe, vücuttaki toksinleri atmasına kadar faydalıdır ondan dolayı özellikle keçi sütünü tercih ediyoruz, ürünlerimiz yüzde yüz keçi sütü. Dağ salebimiz ise tıp filozofumuz İbn-i Sina'nın Kanun kitabında da yer almakta, faydalarını saymakla bitiremezsiniz, sayfa sayfa faydaları baştan tutun, tırnaklara kadar faydaları vardır" dedi.

Elaldı, "Organik Yunan sakızının dondurmaya kattığı fayda ve insana dönüşümü de sloganımız olan 'Soğuk algınlığında ilaçlara değil de Hacıdoya yönelin' demememizin sebebi dondurma satmıyoruz sağlık satıyoruz. Hiçbir katkı maddesi girmeden halkımıza bire bir nefis tatlarla sunmaya çalışıyoruz. Şeker bizim her zaman aldığımız pancar şekerimiz, hiçbir ürünümüzde başka şeker kullanmıyoruz. İnsan gücüne dayalı dövme dondurmamızın bir anlamı da bu besinlerden oluşan maddeyi güzelleştirmek. Hacıdo dondurmamız 8 yıldır kendi üretimimiz her geçen gün dondurmamız katlanarak gidiyor, halkımızda rağbet içerisinde faydasını gören gelip alıyor. Havalar sıcak olduğu dönemlerde yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. 12 kişi geceden sabahlara kadar çalışıyor, sabah saatlerinde ise şubelerimize çıkartılan ürünler sunuluyor. Biz çok kar etme peşinde değiliz, çok satarak az kazanarak tekrardan hedefimize ulaşıyoruz. Piyasada 180 liraya kadar dondurma var bizimki piyasanın yarı fiyatına" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'ın yerli şifa deposu dondurma tescillendi - Son Dakika

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