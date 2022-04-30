Diyarbakır ihracatta rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır ihracatta rekor kırdı

30.04.2022 11:36
Diyarbakır ihracatta rekor kırdı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) meclis üyesi ve aynı zamanda Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Baran Türk, Diyarbakır'ın 2022 yılı ilk çeyrek dönemi ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) meclis üyesi ve aynı zamanda Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Baran Türk, Diyarbakır'ın 2022 yılı ilk çeyrek dönemi ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, genel anlamda 2021 yılı ile 2022 yılı ilk çeyrek ihracat verileri Türkiye ortalaması incelenip kıyaslandığında; yüzde 22 gibi bir büyüme ortalaması gerçekleşmiş görünmekte olduğu değerlendirmesinde bulundu. Aynı dönemin Diyarbakır'ın ihracat verileri ise 2021 yılında 45 milyon 823 bin 520 USD olduğunu belirten Türk, 2022 yılı aynı dönem ihracatı yüzde 39,6 gibi bir büyüme oranıyla 63 milyon 963 bin 70 USD'ye ulaşarak Türkiye ortalama büyüme oranının neredeyse iki katına ulaştığını görmekte olduklarını ifade etti.

Sektörler çeşitleniyor

Diyarbakır ilk çeyrek İhracat verileri ve sektörleri detaylı bir şekilde incelendiğinde, tutarsal olarak en fazla ihracat yapılan sektör, 2021 yılı için 5 milyon 913 bin 360 USD'den 2022 yılında 16 milyon 106 bin 220 USD'ye çıktığını aktaran Türk, " Yüzde 172 bir artış oran ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü olmuştur. Demir ve Dışı Metaller 5 milyon 299 bin 260 USD'den 12 milyon 951 bin 350 USD'ye yükselerek, yüzde 144'lük büyüme ile en yüksek ihracat yapılan ikinci sektör olarak görünmektedir. Çelik sektörü 2021 yılında 505 bin 30 USD iken, 2022 yılında 3 milyon 39 bin 70 USD yüzde 501 büyüme oranı ile en fazla artış gösteren sektör olarak, çelik fiyatlarının global yükselişinin avantajını yaşamıştır. 2021 yılında kayıtlı olarak hiç ihracat yapılmayan sektörlerden biri olan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ise 2022 yılında 2 milyon 22 bin 60 USD ile ihracat için göz ardı edilmeyecek bir sektör haline geleceğinin emarelerini göstermiştir" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı Diyarbakır'da tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için çift vardiyaya döndü Diyarbakır'da tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için çift vardiyaya döndü

Diyarbakır, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır ihracatta rekor kırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:18 Yine bir yol vermeme kavgası, yine yumruklaşma: Minibüs şoförü tır şoförüne saldırdı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
10:54 Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Halkın yüzde 54'ü görev yapış tarzını onaylamıyor!
10:46 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
10:35 Tıka basa dolu minibüs taksinin üstüne devrildi
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 11:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır ihracatta rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement