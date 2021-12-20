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Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak - Son Dakika

Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak

20.12.2021 15:04
Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen "Gastro İnovasyon Merkezi" projesi start aldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen "Gastro İnovasyon Merkezi" projesi start aldı.

DTSO organizasyonu ile geçtiğimiz hafta içinde Boğazkere üzümü, Diyarbakır örgü peyniri, Karacadağ pirinci ve Diyarbakır Mercimeği üreten üreticiler, işleyen sanayi işletmeleri, tedarikçiler, satıcılar ve ilgili kurumlar bir araya geldi. 3 gün süren vizyon buluşmalarında her bir ürünün üretiminde yaşanan sorunlar, hangi pazarlara sunulduğu, nerede işlendiği ve farklı pazarlara sunumu için ihtiyaç duyulan yatırımlar üreticilerin yoğun katılımı ile değerlendirildi. Vizyon buluşmaları Ocak 2022'de Lice domatesi, Çermik biberi, burma kadayıf ve Diyarbakır karpuzu ile devam edecek. Her bir ürünün üretim, işleme ve pazara sunumu analiz edilerek katma değer üretimi için stratejik planlama çalışmaları yapılacak.

Proje çalışması ve vizyon buluşmalarını DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar değerlendirdi. Avşar, Boğazkere üzümünün tescili Mart 2021'de yapıldığını hatırlattı. Yerelde kırsal bölgelerde üretimi yapılan Boğazkere üzümü Diyarbakır'da üretilen farklı üzüm çeşitlerinden sadece biri olduğunu belirten Avşar, "Özellikle şarap üretiminde tercih edilen özel bir bitkisel ürün. Bu ürünün üretimi ve işlenerek pazara sunumu temel gündemimizdi. Toplantıya Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür de katılım sağladı ve bu üzüm çeşidinin üretiminden nihai ürün olarak tüketiciye sunumuna kadar tüm aşamaları değerlendirildi. Diyarbakır Örgü Peyniri kendine has üretim yöntemi ile bilinen bir ürün. Proje kapsamında örgü peyniri yapılan kırsal alanlar ve kentteki diğer peynir çeşitleri de araştırılarak belgelendi. Vizyon Buluşması toplantısına Kars Peynir Üreticisi İlhan Koçulu katılım sağlayarak peynir üretimindeki deneyimlerini üreticiler ile paylaştı. Bu ürünün standartlarına göre üretimi sağlanarak, diğer peynir çeşitleri ile birlikte peynir rotasının oluşturulması temel hedefimiz" dedi.

Avşar, kentin sahip olduğu bu çeşitliliğin doğru bir planlama ile korunması, üretiminin sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, bu kadar zenginliğe sahip bir kentte bu zenginliğin ekonomiye kazandırılmasının oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi. Avşar, bu nedenle her bir ürün için ayrı ayrı çalışma yaptıklarını, üreticiler, tedarikçiler, satıcılar vb. farklı aktörler ile bir araya geldiklerini ve her bir ürünün kendi üretim değeri ve markası ile pazara sunumunu destekleyeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak
Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak
Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır, Ticaret, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak - Son Dakika Ekonomi


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