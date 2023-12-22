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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı kira zammı protesto edildi - Son Dakika
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı kira zammı protesto edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan dükkanlara yapılan yüzde 300 ile 700 arasındaki kira zammı, esnaf tarafından protesto edildi. Esnaf, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün zam oranlarının tutarsız olduğunu belirterek, rakamların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün yaptığı kira zammı protesto edildi
22.12.2023 - 20:08,
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Sur ilçesinde bulunan dükkanlar için yaptığı yüzde 300 ile 700 arasındaki zammı esnaf protesto etti.

Tarihi Sur ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki hanların içindeki dükkanlara istenildiği öne sürülen kira rakamları dudak uçuklatıyor. Esnaf, bu yıl yüzde 300 ile 700 arasında kira zammı istediği ileri sürülen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü protesto etti.

Esnaf adına konuşan Sur esnafından Mehmet İpek, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı zam oranlarının birbirini tutmadığını ileri sürdü. İpek, "Sur esnafıyım, aynı zamanda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de kiracısıyım. Sur ilçesindeki dükkanların yüzde 80'i Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün. Dolayısıyla her yıl bizim kiralarımız devletimizin koymuş olduğu Tefe Tüfe oranında artış kabul edilirdi. Bu sene maalesef çok yüksek gösterildi. Biz de diyoruz ki, yasaya uyalım. Şu anda yüzde 300 ile 700 arasında zam yapılacak. Bu zam oranları birbirini tutmuyor" dedi.

"Sur esnafı durursa Diyarbakır durur"

Sur'da hayatın devam etmesi için esnafın olması gerektiğini vurgulayan İpek, "Buradan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bulunmak istiyorum. Bu rakamları bir daha lütfen gözden geçirin. Bu rakamlar tekrar makbul seviyelere çekilmelidir. Sur'da hayat devam etsin diyoruz. Yaklaşık bin dükkan burada mağdur ediliyor. Sur da Diyarbakır'ın kalbidir. Sur esnafı durursa Diyarbakır durur" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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