Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği - Son Dakika
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Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

25.03.2022 17:19
Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ve Bismil ilçelerinde çiftçilere makine desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ve Bismil ilçelerinde çiftçilere makine desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlesi çerçevesinde çiftçilere destek olacak projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yapılan "Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde çiftçilere makine ve tohum desteğinde bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesince Dicle Kaymakamlığına tahsis edilmek üzere yükleyici elavatör, ön eleme Makinesi, seçme bandı ile Bismil Kaymakamlığına tahsis edilmek üzere badem kırma ve ayıklama makinesi hibe edildi.

Çiftçiler bu sayede işlerini daha seri ve rahat yaparak üretime katkı sunacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği
Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği
Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği
Diyarbakırlı çiftçilere makine desteği

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tohum, Tarım, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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