DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu güven tazeledi - Son Dakika
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DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu güven tazeledi

22.04.2022 14:19
DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu güven tazeledi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) seçimli olağan genel kurulunda Saffet Kalyoncu yeniden başkanlığa seçildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) seçimli olağan genel kurulunda Saffet Kalyoncu yeniden başkanlığa seçildi.

DKİB'ten yapılan açıklamaya göre, Trabzon'daki birlik merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu yaptı.

DKİB'in mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu'nun tek liste ile girdiği seçimde, 4 yıl görev yapacak yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin genel kurulunda oy kullanacak delegeler belirlendi.

Toplantıya katılan 65 üyenin tamamının oyunu alan Kalyoncu'nun başkanlığındaki yönetim kurulunda Ahmet Hamdi Gürdoğan, Şaban Turgut, Atila Kesim, Ali Can, Semih Hekimoğlu, Mustafa Çolak, İsmail Kobya, Mustafa Bulut, Erdal Özer ve Şaban Ali Biberoğlu yer aldı.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Suat Hacısalihoğlu, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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