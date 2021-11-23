Doç. Dr. Kaya; "Finansal konularda yeterince bilgi sahibi değiliz"

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Girişimcilik Eğitimleri"nin ikincisin de 'Finansal Okuryazarlık' ele alındı.

Üniversite, STK ve iş dünyasını bir araya getiren ve üreticilerin yanısıra, iş insanları ve öğrencilere yönelik Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın ve ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Etüsem) ile ortak düzenlenen programların ikincisi gerçekleşti. Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Kaya tarafından 'Finansal okuryazarlık' anlatıldı.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa; Erzurum Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Akbulut, Etüsen Müdürü İlker Akbaba, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın Başkanı Zeynep Polat'ın, Tortum Kadın Kooperatifi yöneticileri ile çok sayıda kadın kooperatifi yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Günümüzde Finansal okuryazarlığın sıkça duyulan bir kavram olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Abdulkadir Kaya, birçok kişinin yüzeysel bir şekilde finansal okuryazarlık bilgisine sahip olduğunu ancak yeterli ve de gerekli bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bu nedenle de finansal okuryazarlığın her kesim tarafından bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kaya, ev de, iş alanın da, kamu ve özel kurumlar ile kişilerin şahsi olarak finansal okuryazarlığa önem vermesi ve öğrenmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Kaya; birçok kişinin televizyonlarda, gazetelerde finansal verileri okuyup tahlil edemediklerinden, bu ve benzeri haberleri incelemeden geçtiklerine dikkat çekerek, "Finansal okuryazarlıkta ne kadar para kazandığınız kadar, o parayı nasıl harcadığınız, o parayla nasıl geçindiğiniz ve o parayla nasıl birikim, yatırım yaptığınız da önemlidir. Birçok sayıda uluslararası kurum başta olmak üzere, ülkemiz de vatandaşların finansal okuryazarlığının artması için çalışmalar yapmaktadır. Bunun ana sebebi; artık kişilerin finansal hayatını yönetebiliyor olmaları, ülkelerin ekonomilerini yönetiyor olmaları kadar önemli hale gelmesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de gelecekte yaşanabilecek büyük sorunlar arasında bireylerin finansal okuryazarlık bilgi düzeylerinin düşük olması problemi gösterilmekte ve bu problem devletler tarafından önlem alınması gereken sorunlar arasında yer almaktadır. Çünkü finansal okuryazarlık problemi sadece bireysel yatırımcıların sorunu değildir. Aynı zamanda üst düzey yöneticilerin, firmaların ve dolaylı olarak ülkelerin makro düzeyde karşı karşıya kalabilecekleri bir sorundur. Finansal kriz dönemlerinde başarılı firmalardaki yöneticiler yatırım kararlarını alırken riskli yatırımlardan kaçınabilmektedir. Bu sebepten ötürü finansal okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesi finansal piyasaları negatif koşullardan korumanın yanı sıra kurumsal yönetiminde gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Finansal anlamda parayı doğru değerlendirmek için günümüz dünyasının temel finansal kavramlarını bilmek ve parasal işlemleri yürütebiliyor olmak gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin eğitim sisteminde finansal okuryazarlığın önemli bir yeri vardır. Yapılan araştırmalar Türk halkının finansal konularda yeterince bilgi sahibi olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de ülkemizde ne yazık ki bütçe yapma alışkanlığının henüz tam olarak kazanılmamasıdır. Nereden ne kadar kazandığımızı, nereye ne kadar harcadığımızı bilmek paranın yönetiminde bizim için en önemli noktadır." diye konuştu.

Salonda bulunan Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Abdulkadir Kaya, öğrencileri kısa bir teste de tabii tuttu. Öğrencilerin finansal konuda ki bilgilerini ölçen Doç. Dr. Kaya, "Kendinizi şimdiden finansal okuryazarlık konusunda yetiştirin ve kendi fanansınızı, bütçenizi nasıl kullanacağınızı şimdiden öğrenin" tavsiyesinde bulundu.

Program Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Kadın Başkanı Zeynep Polat'ın konuşmacı Doç. Dr. Abdulkadir Kaya'ya hediye takdimi ile sona erdi. - ERZURUM