Doç. Dr. Üstel, Alzheimer\'da kişilik değişimlerinin de belirti olabileceğini söyledi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, Alzheimer hastalığının yalnızca unutkanlıkla ortaya çıkmadığını aktararak, kişinin daha önce göstermediği belirgin kişilik ve davranış değişikliklerinin de hastalığın belirtileri arasında yer alabileceğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üstel, Alzheimer hastalığının ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olduğunu belirtti.

En sık karşılaşılan belirtileri arasında yakın dönem hafızasındaki bozulma olan hastalığın hafıza sorunlarıyla sınırlı kalmadığına değinen Üstel, "Kişinin daha önceki karakter ve davranış biçiminden belirgin şekilde farklılaşması, dikkat çekici olabilir. Daha önce sosyal olan bir kişinin giderek içine kapanması, çevresine ve daha önce severek yaptığı aktivitelere ilgisini kaybetmesi, normalden daha huzursuz, kuşkucu veya öfkeli davranmaya başlaması görülebilir. Özellikle bu değişiklikler kalıcı hale geliyor ve günlük yaşamı etkiliyorsa, diğer bilişsel belirtilerle değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Üstel, Alzheimer hastalığında unutkanlığın yanı sıra farklı bilişsel sorunların da ortaya çıkabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kişi aynı soruları tekrar sorabilir, yakın zamanda yaşanan olayları hatırlamakta zorlanabilir, tarih ve zaman konusunda karışıklık yaşayabilir. Tanıdık yerlerde yönünü bulmakta güçlük, konuşurken doğru kelimeyi bulamama, para hesabı veya alışveriş gibi günlük işleri yapmakta zorlanma ve planlama becerisinde azalma da görülebilir. Eşyaları alışılmadık yerlere koymak ve sonrasında nerede olduğunu hatırlayamamak da ailelerin fark edebileceği değişiklikler arasında yer alabilir."

Üstel, kişilik ve davranış değişikliklerinin tek başına Alzheimer tanısı için yeterli olmadığına dikkati çekerek, benzer belirtilerin farklı sağlık sorunlarında da görülebileceği uyarısında bulundu.

Depresyon, uyku bozuklukları, bazı metabolik hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve farklı nörolojik rahatsızlıkların da davranış ve bilişsel işlevlerde değişikliklere yol açabileceğini vurgulayan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle ani başlayan kişilik veya davranış değişikliklerinde, altta yatan farklı nedenlerin araştırılması gerekir. Tanı, hastanın öyküsü, nörolojik muayenesi, bilişsel değerlendirmeleri ve gerekli görülen tetkiklerin birlikte ele alınmasıyla konulur. Belirtilerin, günlük yaşam üzerindeki etkisi önemli. Zaman zaman isim veya randevu unutmak, herkesin yaşayabileceği bir durum. Ancak unutkanlık giderek artıyorsa, kişi daha önce rahatlıkla yaptığı işleri sürdürmekte zorlanıyorsa, yön bulma veya iletişim sorunları yaşamaya başladıysa ve bunlara belirgin kişilik ya da davranış değişiklikleri eşlik ediyorsa, uzman değerlendirmesine başvurulmalı."