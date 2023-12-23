Doğa Koleji, Amerika Tufts Üniversitesi Kabul Yetkilisini Ağırladı

Akademik başarının yanı sıra sanat, spor ve sosyal faaliyet alanlarında da öğrencilerin gelişmesine katkı sağlayan Doğa Koleji, Amerika Tufts Üniversitesi, Boston Ma Üniversite Kabul Yetkilisi Julia Kramer'i ağırladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Kramer, Doğa Koleji Acarkent Kampüsü'nde, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencileri ve Doğa Koleji Kampüslerinde öğrenim gören ve yüksek öğreniminde yurt dışında sanat alanında devam etmek isteyen 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Üniversitenin akademik çalışmalarını ve kampüsün fiziksel olanaklarını paylaştığı sunumundan sonra öğrencilerin çeşitli sorularını yanıtlayan Kramer, portfolyo getiren 98 öğrencinin çalışmalarına geri dönüş verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kramer, dünyanın 90 ülkesinden öğrencileri ağırladıklarını belirterek, "Tufts Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizle 72'den fazla dil temsil edilmektedir. Amerika'nın 50 eyaletinin tamamından öğrencilerimiz var. TUFTS kültürel, sosyolojik ve düşün anlamında önemli bir çeşitliliğe sahip bir topluluk ve sizin için, özellikle de uluslararası öğrenciler için bunun önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Eğitimlerine sanat alanında devam etmek isteyen Doğa Koleji öğrencileri seminerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirtti.