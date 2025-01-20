Doğa Koleji'nden Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Doğa Koleji'nden Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri

Doğa Koleji\'nden Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde akademik ve duygusal olarak yenilenmeleri öneriliyor.

20.01.2025 16:22
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Doğa Koleji Rehberlik Bölümü, yarıyıl tatilinde öğrencilerin hem akademik hem de duygusal olarak yenilenmesi için tavsiyelerde bulundu.

Kolejden yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinin dinlenme ve kişisel gelişim için önemli bir fırsat sunduğu, tatili sadece dinlenmek değil, akademik ve duygusal olarak da yenilenmek için değerlendirmenin önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, öğrencilere ve ailelere ilk dönemde neler başardıklarına bakarak, zorlanılan derslerin belirlenmesi ve eksikleri tamamlamak için çaba gösterilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Zorlanılan alanlara odaklanmanın yanı sıra spor yapma, hobilerle ilgilenme gibi aktivitelerle zihinsel dinlenmenin desteklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci döneme güçlü bir başlangıç yapabilmek için net akademik hedefler koyun, tatil boyunca akademik çalışmalar dışında da kişisel becerilerinizi geliştirebileceğiniz etkinliklere yer verin, çocuklarınızın dönemi nasıl geçirdiğini sorarak duygusal durumları hakkında bilgi alın. Zorlandıkları alanlarda onları cesaretlendirin, ekran süresini sınırlayarak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerini teşvik edin, çocuklarınıza tatil boyunca ders çalışmanın yanı sıra dinlenmeye ve eğlenceli aktivitelere de zaman ayırmalarını sağlayın, yarıyıl tatilini verimli geçirmek, öğrencilerin ikinci döneme güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğa Koleji'nden Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika

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