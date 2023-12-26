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Doğal çiçek soğanlarının ihracatı 2024 yılında yasaklanacak - Son Dakika
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Doğal çiçek soğanlarının ihracatı 2024 yılında yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi. Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğe göre, bazı bitkilerin yanı sıra sıklamen çeşitleri için de ihracat kotaları belirlendi. Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Doğal çiçek soğanlarının ihracatı 2024 yılında yasaklanacak
26.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:20
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, karaçiğdem, lale, yılanbacağı, yılanpancarı, çakmuz, yılanbıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılanyastığı, kumzambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni, sarıkokulu için de ihracat kotaları tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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