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Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak - Son Dakika

Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak

31.01.2022 11:23

Dar gelirlilere yapılan ısınma yardımının kapsamı genişletildi. 1.8 milyon aileye kömür yardımı yapan devlet, 4 milyon haneye de doğal gaz desteği yapacak. Destek için başvurular şubat ayının ikinci haftasında başlayacak ve hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak.

Devlet, 'ısınma yardımı' başlığı altında dar gelirli 1.8 milyon aileye kömür desteğinde bulunuyor. Isınma yardımının kapsamının genişletilebileceği açıklanmıştı. Artık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi 4 milyon haneye doğal gaz desteği de verilecek. Destek için başvurular, şubat ayının ikinci yarısında alınmaya başlayacak. Başvuru, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na giderek yapılabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa, bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

İLK ÖDEME MARTTA

Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları şeklinde belirlendi. Ödeme, hak sahibi kişinin PTT Kartı'na yatırılacak. Böylece doğrudan doğruya kişinin hesabına geçecek. Kişi faturasını götürerek PTT'de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.

450 İLE 1150 LİRA ARASINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ısıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum'da ısınma ihtiyacı ile Ege'de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak. Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın destek öngörülüyor.

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Doğalgaz, Kömür, PTT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak - Son Dakika
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