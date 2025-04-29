Doğal Gaz Fiyatı 12.565 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 565 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 708 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 362 bin 140 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 565 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 619 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 194 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 937 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 13 bin 40 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 610 bin 297 metreküp olarak kayıtlara geçti.