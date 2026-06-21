Doğal Gaz Fiyatı 17.127 Lira Oldu - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatı 17.127 Lira Oldu

21.06.2026 14:39
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17.127 lira, işlem hacmi ise 2.603.350 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 127 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 603 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 93 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 127 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 152 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 983 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 270 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 246 bin 397 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 248 bin 922 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatı 17.127 Lira Oldu - Son Dakika

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