Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

09.07.2026 14:51
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Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17.770,33 TL, işlem hacmi ise 5,4 milyon TL oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 770 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 445 bin 492 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 289 bin 814 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 770 lira 33 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 307 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 658 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 881 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 823 bin 103 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 862 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi - Son Dakika

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