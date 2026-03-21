Doğal Gaz Fiyatı ve İşlem Hacmi Artışı
Doğal Gaz Fiyatı ve İşlem Hacmi Artışı

21.03.2026 14:39
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.475,81 TL; işlem hacmi 7,1 milyon TL'ye yükseldi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 475 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 126 bin 782 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 939 bin 693 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 475 lira 81 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 498 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 199 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 752 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 184 milyon 517 bin 888 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 184 milyon 475 bin 556 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

14:32
Osimhen’i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
