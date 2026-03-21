Doğal Gaz Fiyatı ve İşlem Hacmi Artışı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 126 bin 782 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 939 bin 693 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 475 lira 81 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 498 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 199 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 752 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 184 milyon 517 bin 888 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 184 milyon 475 bin 556 metreküp olarak kayıtlara geçti.