Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

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Spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 17,341.57 TL, işlem hacmi ise 6.35 milyon TL oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 341 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 347 bin 14 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 26 bin 485 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 341 lira 57 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 366 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 208 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 474 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 390 bin 469 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 387 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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