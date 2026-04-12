Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Arttı
Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Arttı

12.04.2026 14:16
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17.342 lira, işlem hacmi 6.676.670 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 342 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 676 bin 670 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 681 bin 66 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 342 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 385 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 209 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 474 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 188 milyon 683 bin 789 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 188 milyon 542 bin 613 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Arttı - Son Dakika

ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
SON DAKİKA: Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Arttı - Son Dakika
