Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte

Spot doğal gazda referans fiyat 12 bin 850 lira, işlem hacmi 2.7 milyon lira olarak kaydedildi.

15.01.2025 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 711 bin 350 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 315 bin 500 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira, gaz ticaret miktarı ise 211 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 259 milyon 844 bin 787 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 259 milyon 857 bin 209 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte - Son Dakika

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