Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düştü

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 341 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 562 bin 680 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 72 bin 842 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 341 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 668 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 959 lira, satış fiyatı ise 11 bin 724 lira 81 olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 242 milyon 597 bin 572 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 242 milyon 330 bin 846 metreküp olarak kayıtlara geçti.