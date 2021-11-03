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Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde - Son Dakika

Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde

03.11.2021 15:20

Doğal gazda sanayi abonelerine yüzde 48 zam geldi. Bu zam sektör tarafından yüksek bulunurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı zammın tekrar masaya yatırılması için çabada bulunacağına yönelik bir açıklama yaptı. Yaşanan gelişmeler sonrası doğal gazda kademeli ve sosyal tarife planları gündeme geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayına ilişkin tarife tablosunu güncelledi. Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı. Konutta fiyat değişmezken, sanayi ve elektrik üretim tarifesinde ciddi artışlar oldu. Yapılan zam sonrası açıklama yapan şirketler, artan maliyetleri fiyatlara yansıtmadıkları takdirde üretime ara vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEVREDE

Şirketlerin de zammı yüksek bulmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sanayi üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 48'lik zamla ilgili olarak "Bir program yapıp özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz" dedi.

DOĞAL GAZDA YENİ TARİFE PLANLARI

Tepkiler sonrası doğal gazda kademeli ve sosyal tarife planları gündeme geldi. Doğal gazı çok kullanan sanayi kuruluşları tasarrufa yönlendirilecek.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'un konu hakkında verdiği bilgiler şöyle:

"Kaynaklar şunu belirtiyorlar; Bazı sanayi gruplarına bakıldığında asıl aşırı tüketimin bu noktada olduğu ifade ediliyor. İşte bu nedenle de orada mevcut tüketimden sonra bakıldığında eğer aşırı bir tüketim olursa işte o noktada fiyatlandırma da ve tarife de bazı değişikliğe gidilebileceği yönünde bazı sinyaller geliyor.

HENÜZ YASAL BİR ADIM ATILMADI

Mevcut belirlenen bir tüketimin üzerinde aşırı tüketime geçildiğinde o noktada fiyatlandırmada daha farklı bir sistem gelebilir. Henüz buna ilişkin yasal veya düzenleme anlamında bir adım atılmış değil.

BAKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Genel plan ve çerçeve bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kademeli tarife ve sosyal tarife gündemimizde' demişti. Doğal gaz konusunda aşırı tüketim olan noktalara belirli düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

KONUT VE ESNAFA YÖNELİK BİR ADIM YOK

Konut ve esnafa yönelik olarak ise şu an bir adım atılmayacağı belirtiliyor. Çok kullanan daha çok tasarrufa yönlendirilecek."

Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, konut, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde - Son Dakika
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