Doğal Gübreden Mükemmel Meyve - Son Dakika
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Doğal Gübreden Mükemmel Meyve

Doğal Gübreden Mükemmel Meyve
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Mehmet Yıldırım, hayvansal gübre ile meyve maliyetini sıfıra indirip lezzeti artırıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meyve üreticiliği yapan Mehmet Yıldırım, bahçesinde kimyasal yerine hayvansal gübre kullanarak hem gübre maliyetini sıfıra indiriyor hem de doğal ve yüksek lezzetli meyveler yetiştiriyor.

Türkiye'nin şeftali, nektarin ve armut üretim merkezlerinden Gürsu'da meyve hasadı sürerken, rekoltede geçen yıla göre yüzde 30 artış yaşanıyor.

Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimi ve küresel krizler nedeniyle kimyasal gübre fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi ve üretici Mehmet Yıldırım, doğal hayvan gübresi kullanarak hem üretimde gübre maliyetini sıfırladı hem de meyvelerinin lezzetini katladı.

"Gübreye beş kuruş ödemiyorum, besiciler ayağıma getiriyor"

100 dönümlük alanda nektarin, şeftali ve armut yetiştiren Yıldırım, kimyasal gübrenin hem yüksek maliyet getirdiğini hem de toprağı kilitlediğini belirtti.

Hayvancılık da yapan Yıldırım, gübre kaynağını ve uyguladığı yöntemi şöyle anlattı:

"Ahırda biriken gübreleri bahçelerime taşıyorum. Aynı zamanda çevremizde hayvancılık yapıp gübreyi dökecek yer bulamayan besiciler de malzemeyi getirip benim alanıma döküyor. Yani hayvan gübresinin azalması veya yer bulunamaması benim işime yarıyor; bedava ve doğal gübreye zahmetsizce ulaşıyorum. Bedava gübre varken niye kimyasalına para vereyim? Yaz boyunca kuruyan gübreyi ağustos ve eylül aylarında makineyle aktarıp, ağaçlar uykuya daldığında bahçeye yayıyorum. Benim gübre maliyetimi etkileyen hiçbir durum yok."

Doğal gübre lezzete lezzet katıyor

Birçok çiftçinin kolayına geldiği için pahalı kimyasal gübre kullandığını ifade eden Yıldırım, "Toprağına tahlil yaptıran yok; azot mu lazım, fosfor mu bilen yok. Oysa hayvan gübresinde aranan her şey var ve tamamen doğal. Kimyasal gübre kullanırsam işim bir günde biter ama toprak kilitlenir. Ben 10 günümü veriyorum ama toprağımı ve meyvemi koruyorum. Ürün tamamen doğal hayvan gübresiyle yetişince lezzeti de çok farklı oluyor. Daha geç çeşitlerin hasadına başlamadan, meyvenin lezzetini bilen müşterilerimden şimdiden siparişleri almaya başladım" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gübreden Mükemmel Meyve - Son Dakika

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