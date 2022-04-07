Doğalgaz için kamulaştırmalar başladı - Son Dakika
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Doğalgaz için kamulaştırmalar başladı

07.04.2022 14:29
Doğalgaz için kamulaştırmalar başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçeyi doğalgaz ile buluşturmak için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, güzergah üzerindeki bazı arazilerin de kamulaştırılmasına ait sürecin de başladığını belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçeyi doğalgaz ile buluşturmak için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, güzergah üzerindeki bazı arazilerin de kamulaştırılmasına ait sürecin de başladığını belirtti.

Doğalgazın Ayvalık'a doğru hızla ilerlediğini söyleyen Ali Gür, "AK Parti İlçe Başkanlığı olarak, Balıkesir Milletvekilimiz Vekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte ilgili bakanlıklar ve BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yönelik ziyaretlerimiz sonrasında hız kazanan doğalgaz projesinde, kamulaştırmalara başlandı" dedi.

5 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile doğalgaz terfi merkezinin yapımı için gerekli olan alanın ivedilikle kamulaştırılması kararına yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, "Bu somut girişimlerle hızla ilerleyen süreç sonucunda, ilçemiz 2023 yılında doğalgazına kavuşmuş olacaktır. Hedefimiz olan daha yaşanılabilir bir Ayvalık için yoğun çabalarımız aralıksız sürecektir" diye konuştu. - BALIKESİR

Doğalgaz için kamulaştırmalar başladı
Doğalgaz için kamulaştırmalar başladı

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Doğalgaz, AK Parti, Hisarcık, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğalgaz için kamulaştırmalar başladı - Son Dakika


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