Doğalgaz için kamulaştırmalar başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçeyi doğalgaz ile buluşturmak için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, güzergah üzerindeki bazı arazilerin de kamulaştırılmasına ait sürecin de başladığını belirtti.

Doğalgazın Ayvalık'a doğru hızla ilerlediğini söyleyen Ali Gür, "AK Parti İlçe Başkanlığı olarak, Balıkesir Milletvekilimiz Vekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte ilgili bakanlıklar ve BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yönelik ziyaretlerimiz sonrasında hız kazanan doğalgaz projesinde, kamulaştırmalara başlandı" dedi.

5 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile doğalgaz terfi merkezinin yapımı için gerekli olan alanın ivedilikle kamulaştırılması kararına yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, "Bu somut girişimlerle hızla ilerleyen süreç sonucunda, ilçemiz 2023 yılında doğalgazına kavuşmuş olacaktır. Hedefimiz olan daha yaşanılabilir bir Ayvalık için yoğun çabalarımız aralıksız sürecektir" diye konuştu. - BALIKESİR