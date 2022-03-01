Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi - Son Dakika
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Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi

01.03.2022 10:10
Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mart ayında uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mart ayında uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu.

Bilindiği üzere doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Mart ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 7 bin 450 liraya çıktı. - İSTANBUL

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, konut, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi - Son Dakika


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