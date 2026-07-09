Doğankent Kadınları Fındığı Çikolata ile Değerlendiriyor - Son Dakika
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Doğankent Kadınları Fındığı Çikolata ile Değerlendiriyor

09.07.2026 11:35
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Giresun'un Doğankent ilçesinde kadınlar, fındığı çikolata ile buluşturup kooperatifte satıyor.

Giresun'un Doğankent ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifte yöreye özgü fındığı çikolatayla buluşturarak satışa sunuyor.

İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde fındığa katma değer kazandırmak amacıyla bir araya gelen 8 kadın, 2022'de Doğankent Kadın Kooperatifini kurdu.

Çikolatada istedikleri tat ve kıvamı yakalayan kadınlar, 6 aylık çalışmanın ardından sipariş üzerine üretime başladı.

Kadınların başarısı üzerine kaymakamlık ve belediye kooperatife destek sağlarken Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca da çikolata üretiminde kullanılan makine hibe edildi.

Fındıklı, sütlü, portakallı ve çilek aromalı gibi farklı çeşitlerde çikolata üreten kadınlar, kooperatif bünyesindeki kafeteryada da ürünlerini satışa sunuyor.

"Çikolatada istediğimiz tadı tutturduğumuzu düşünüyoruz"

Doğankent Kadın Kooperatifi Başkanı Aysel Efe, AA muhabirine, bilmeden girdikleri sektörde başarılı olduklarını söyledi.

Maddi açıdan zorluklar yaşadıklarını belirten Efe, gösterdikleri çaba ve elde ettikleri başarı sayesinde kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle kafeteryayı açtıklarını kaydetti.

Efe, çikolata yapımını deneyip, uzun uğraşlarla öğrendiklerini anlatarak "Çikolatada istediğimiz tadı tutturduğumuzu düşünüyoruz. Olumlu geri dönüşler aldık. Hedefimiz bu tadı dünyaya tattırmak, markalaşmak ve ilerlemek." dedi.

"Elde edilen kazanç kadınlara gelir sağlıyor"

Çikolatanın oldukça hassas bir ürün olduğunu vurgulayan Efe, "Giresun'un fındığı meşhur, fındığa da ne yakışır? Çikolata. Çikolatayla fındığı bir araya getirdik, harmanladık ve çok güzel de yakıştığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Efe, kafeteryada çikolata dışında kendilerinin yaptığı tatlı, pasta ve börek çeşitlerinin yer aldığını dile getirerek, elde edilen kazancın kadınlara gelir sağladığını ifade etti.

Kooperatifte yoğunluğun zaman zaman arttığını aktaran Efe, iş yoğunluğuna göre de çalışan sayısının dönemsel olarak artırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğankent Kadınları Fındığı Çikolata ile Değerlendiriyor - Son Dakika

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