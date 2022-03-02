Doğanşehir'de arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı - Son Dakika
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Doğanşehir'de arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı

02.03.2022 14:51
Doğanşehir'de arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde hibe destekli arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde hibe destekli arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılgın, diğer ilgili ve yetkili ile çiftçilerin katılımıyla ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tohum dağıtımı yapıldı. Yazlık Ekişi ile Buğday Üretimi Artıyor Projesi ile Malatya 'nın Doğanşehir İlçesi'nde atıl arazilerin değerlendirilmesi ile Hububat ve Yağlı Tohumlu Bitkilerin Ekilişi Projesi kapsamında tohum üreticilere verildi. Yapılan piyasa fiyat araştırması sonucu kilogram fiyatı 6 TL olan yazlık buğday ve arpa tohumlarının yüzde 75 hibe ile kilogram fiyatı 1,5 TL karşılığında çiftçilere tohum desteği yapıldı.

Doğanşehir ilçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, tohumlukların dağıtım programında yaptığı konuşmada, " Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Buğday üretimi artıyor projesi kapsamında yaklaşık 5 bin kilogram buğday ve 5 bin kilogram Arpa yüzde 75 desteğiyle sizlere dağıtmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu tarz hibelerle ilgili olmanızı ve başvurmanızı özellikler istiyoruz. Çünkü gerçekten bizlerin takip etmediği bakanlığımızın çok fazla hibe desteği var. Bunları takip edelim. Malum son zamanlarda gıda tedarikinde sıkıntı var. Bunların ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Maliyetleri yüksek bulduğunuz bu dönemde bu hibe desteği sizlere bir nebze fayda sağlar. İnşallah bizler takipçisi olalım sizlerde gelin ilçe tarım müdürlüğümüze sorun araştırın ve faydalanın. Çünkü yüzde 75 destek önemli bir şey. Başka zaman başka hibe desteklerinden faydalanmanızı diliyorum" dedi.

İlçe Belediye Başkanı Duralı Zelyurt da yaptığı konuşmada, tarım ve üretimin önemine temas ederek, "Dünyada yaşanan ciddi bir gıda krizi var. Bu pandemi döneminde de gıda sorunu iyice hissedildi. İlçe Müdürümüz Kaymakamımızla birlikte böyle bir çalışma yapılacağı söylenmişti. Bizde bu konuda lojistik desteği sağlamak suretiyle bu çalışmaya katkıda bulunduk. Hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım Müdürü İsmet Çılgın ise yaptığı konuşmada " İlçe Tarım Müdürlü, İlçe Kaymakamı ve Belediye başkanımızın destekleriyle çiftçilerimize hibe programı kapsamında yazlık ekim şartıyla tohumluk buğday ve arpa tohumu getirdik. Malum dünyadaki gıda krizi ve çevremizdeki olumsuzluklar ve krizler, Buğdaya Arpaya çok büyük önem kazandırdı. Devletimizde bu arada önümüzdeki süreçte mümkün olduğu kadar, çiftçilerimizin hububat üretimini teşvik ediyor. Bundan sonrada devam edecek. İnşallah iklimde el verdiği ölçüde Doğanşehir de rekolteyi yükseltiriz " dedi.

Programda söz alan Polat ta hayvancılık yapan Serdal Akkoyun da, aynı desteğin çiftçilere mazotta ve gübrede de yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Tohum desteklerini alan çiftçiler ise teşviklerden memnuniyet duyduklarını belirtiler.

Yapılan konuşmalardan sonra vatandaşlara hibeli tohum dağıtımına başlandı. - MALATYA

Doğanşehir'de arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı
Doğanşehir'de arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı

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Doğanşehir, Malatya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğanşehir'de arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı - Son Dakika


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