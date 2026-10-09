Doğu Akdeniz'de 4 kentin ihracatı 9 ayda 8 milyar 391 milyon doları geçti - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de 4 kentin ihracatı 9 ayda 8 milyar 391 milyon doları geçti

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İhracatçılar Meclisi verilerine göre Doğu Akdeniz'deki 4 kent, ocak-eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,94 artarken Mersin lider oldu, Osmaniye yüzde 48,9 ile en çok artışı gösterdi.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar, ocak-eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yılın 9 ayında 7 milyar 237 milyon 465 bin 620 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent, bu yıl dış satımda yüzde 15,94'lük artış yakaladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 9 ayda çeşitli ülkelere 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ürün pazarlandı.

Bölgenin ihracat lideri Mersin

Mersin'deki firmalar, ocak-eylül döneminde 2 milyar 998 milyon 938 bin 930 dolarlık dış satım yaptı.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 artıran kent, dış satımda bölgedeki iller arasında birinci oldu.

İhracatı yüzde 72,9 yükselen yaş meyve ve sebze grubu, 880 milyon 192 bin 60 dolarla ilk sırada yer aldı.

Dış satımı yüzde 3,2 artan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin 695 milyon 462 bin 590 dolarla ikinci olduğu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise yüzde 133'lük rekor artış ve 357 milyon 787 bin 840 dolarlık kazançla üçüncü oldu.

Depremlerin etkilediği Hatay'ın dış satımı artışta

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın 9 aylık ihracatı, geçen yıla göre yüzde 6,1 artışla 2 milyar 708 milyon 763 bin 730 dolara ulaştı.

Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında, yüzde 5,2 artış ve 1 milyar 651 milyon 187 bin 380 dolarla çelik sektörü ilk sırada yer buldu.

Hatay'dan yüzde 21,3'lük artış gösterip 374 milyon 296 bin 910 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan yaş meyve sebze grubunu, yüzde 18,6 artışla 98 milyon 812 bin 300 dolarlık ürün pazarlanan kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Adana'nın ihracatı yüzde 14,2 arttı

Adana'dan ocak-eylülde yüzde 14,2 artışla 2 milyar 515 milyon 504 bin 770 dolarlık ihracat yapıldı.

Kentte, kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı yüzde 47,6 artış ve 680 milyon 735 bin 780 dolarla ilk sırada yer aldı.

İhracatta yüzde 10,3 artış yakalayan tekstil ve ham maddeleri grubu 409 milyon 227 bin 450 dolarla ikinci, yüzde 5,1 artış kaydedilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 270 milyon 932 bin 690 dolarla üçüncü oldu.

İhracatta en fazla artış Osmaniye'den

Doğu Akdeniz'de ilk 9 aylık süreçte dış satımda en fazla artış gösteren kent Osmaniye oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 48,9 artıran Osmaniye'den yurt dışına 167 milyon 987 bin 250 dolarlık ürün pazarlandı.

Osmaniye'de yüzde 98 artış ve 82 milyon 790 bin 30 dolarla dış satımda ilk sırada yer alan çelik sektörünü, yüzde 24,7 artış ve 50 milyon 493 bin 780 dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.

İhracatında yüzde 7,5'lik azalış kaydedilen otomotiv endüstrisi ise 10 milyon 579 bin 440 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
Doğu AkdenizOsmaniyeİhracatEkonomiMersinEylülSon Dakika

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