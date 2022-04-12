Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

12.04.2022 15:36
Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-mart döneminde 6 ülkeye 5 milyon 77 bin 222 dolarlık Türk somonu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-mart döneminde 6 ülkeye 5 milyon 77 bin 222 dolarlık Türk somonu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 6 ülkeye 692 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 5 milyon 77 bin 222 dolarlık gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, Rusya'nın bölgeden en fazla Türk somonu ihraç edilen ülke olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden Kanada, Vietnam, Japonya, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Tayland'a da somon ihracatı yapıldığını aktardı.

Bölge somon ihracatının yüzde 62'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini kaydeden Kalyoncu, Trabzon'dan ilk çeyrekte Rusya başta olmak üzere 5 ülkeye 392 ton Türk somonu satıldığını ve 3 milyon 153 bin 890 dolar kazanıldığını bildirdi.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatına önem verdiklerini vurgulayarak, bu kapsamda tanıtım ve yeni pazar arayışlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Doğu Karadeniz, Mart, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi - Son Dakika


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