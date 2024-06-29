Doğup büyüdüğü Karacadağ bölgesine 10 milyar TL'lik dev yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Doğup büyüdüğü Karacadağ bölgesine 10 milyar TL'lik dev yatırım

Diyarbakır'a 10 milyar TL'lik yatırımda hummalı çalışma devam ediyor. 10 bin kişinin istihdam edeceği projeyle Karacadağ'ın püskürttüğü lavlarla kapattığı bölge sanayiye kazandırılıyor.

29.06.2024 17:02
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Doğup büyüdüğü Karacadağ bölgesine 10 milyar TL'lik dev yatırım

Dev yatırımda hummalı çalışma devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'a 10 milyar TL'lik yatırımda hummalı çalışma devam ediyor. 10 bin kişinin istihdam edeceği projeyle Karacadağ'ın püskürttüğü lavlarla kapattığı bölge sanayiye kazandırılıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, 10 milyar TL'lik bütçe ile inşa edilmesi planlanan İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri projesi için elektrik ve su tesisatlarının çekilmesinin ardından altyapı kazı çalışmaları devam ediyor. Yol düzenlemesinin bittiği proje, blokların inşa edilmesiyle hız kazanacak.

Dev yatırımın planlandığı bin dönüm arazide, hastane, spor tesisleri, idari binalar, oteller, cami ve 1200 ticari iş yeri gibi birçok tesis inşa edilecek. Doğup büyüdüğü bölgeye yatırım yapan proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Karacadağ bölgesinde sanayileşmenin arttığını ve geri dönüşüm, eğitim, sağlık gibi birçok hizmeti içerecek bir sanayi bölgesi oluşturacaklarını belirtti.

Yaklaşık bin 200 iş yerinin bu projede yer alacağını ve 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurgulayan Çubuk, "Bir sene önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan ihale yoluyla Oğlaklı Mahallesinde bin dönümlük atıl araziyi aldık. Bu tabi ki esnafımız desteğiyle oldu. Oğlaklı Mahallesinin bulunduğu konumda ben doğup büyüdüm. Karacadağ bölgesine yatırım yapalım dedik. Zamanında buradan ne insan ne de hayvan geçerdi. Şimdi ise çok şükür devletimizin desteğiyle çok güzel yatırımlar yapılıyor. Aynı zamanda yeni yapılan TOKİ evlerine de yakın bir bölgede yeni bir ilçe kuruyoruz. Biz de kooperatif olarak buraya büyük bir sanayi kuruyoruz. Devam ettiğimiz projede iş alanları, oteller, hastaneler, okullar, dükkanlar gibi birçok kişiye iş fırsatı doğacak. Ruhsatlarımızı da çok şükür aldık" dedi.

Kısa bir süre sonra blokların dikileceğini dile getiren Çubuk, "Şu anda makinelerimiz altyapı kazılarını gerçekleştiriyor. Bir yıl içerisinde bin dönümlük arazide yollarımızı açtık, projelerimizi onaylattırdık. Hafriyatları döküm alanına döküyoruz. Elektrik, su ve giderleri çektik. Allah izin verirse kısa bir süre sonra bloklarımızı dikmeye başlayacağız. Memleket ve ülkemiz için bu projeyle çok güzel iş imkanları doğacak. Burası taşlık bir alan olduğu için tarım işiyle de uğraşılamıyordu. Biz de bu projeyle 10 bin kişiye iş istihdamı sağlamış olacağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Karacadağ bölgesinde ilk ve büyük bir yatırımı gerçekleştirdik. Bu proje için bize yol açan devlet büyüklerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada halkımıza çok güzel projeler sunuyoruz" diye konuştu.

(MHİ-AKK-Y)

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğup büyüdüğü Karacadağ bölgesine 10 milyar TL'lik dev yatırım - Son Dakika

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