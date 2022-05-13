Dolar 15,47 Tl, Euro 16,04 TL'den Haftayı Tamamladı - Son Dakika

Döviz piyasasında yükseliş hafta boyu sürdü. Dolar 15,47 TL'den euro 16,04 TL'den haftalık seyrini tamamladı.
Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar 14,97 TL'den başladığı haftalık seyrini 15,47 TL'ye yükselerek tamamladı. Euro da hafta boyunca yükseldi. 15,73 TL'den başladığı haftayı 16,06 TL'den tamamladı.
Öte yandan, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından 14,50 seviyesinin üzerine çıkarak işlem gördüğü bandı kıran dolar, mart ayı başlarından geçen haftaya kadar 14,50-15.00 bandında işlem görüyordu.
Kaynak: ANKA
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