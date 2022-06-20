Dolar 17,35 TL'den, Euro da  18,26 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika
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Dolar 17,35 TL'den, Euro da  18,26 TL'den Yeni Haftaya Başladı

20.06.2022 10:48

Dolar kuru, bu sabah 17,35 TL’ye kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesine çıktı. Euro ise 18,26 TL’den işlem görüyor.

Dolar kuru, bu sabah 17,35 TL'ye kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesine çıktı. Euro ise 18,26 TL'den işlem görüyor.

Geçen haftayı 17,30-17,32 civarında tamamlayan dolar kuru, bu sabah 17,35'e kadar yükseldi. Geçen cuma günü 18,22 TL'den işlem gören euro ise 18,26 TL seviyesinden yeni haftaya başladı.

Bu hafta piyasada, Merkez Bankası faiz kararı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ziyareti takip edilecek. Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olarak görülen Muhammed bin Salman, 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Öte yandan yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba ve perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmayı izleyecek. FED, geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti.

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Kaynak: ANKA

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 17,35 TL'den, Euro da  18,26 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar 17,35 TL'den, Euro da  18,26 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika
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