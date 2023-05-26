Dolar 20,47 TL ile tarihi zirveyi gördü - Son Dakika
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Dolar 20,47 TL ile tarihi zirveyi gördü

26.05.2023 08:50

Dolar, Türk lirası karşısında gece yarısı serbest piyasada 20,47 seviyesini görerek cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Dolar, saat 10 itibarıyla 19,98 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 20 TL üzerine çıkarak tarihi rekorunu gören dolar kurundaki yüksek seyir devam ediyor. Dün gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

19.9988'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar, saat 10 itibarıyla 19,98 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 21,44 seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise dolar/TL 21,17, Euro/TL 22,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1,07'den işlem görüyor.

Serbest piyasada haftalardır 20 TL'nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı'da seçim öncesi dönemde 23-24 TL'lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL'nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.

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Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar 20,47 TL ile tarihi zirveyi gördü - Son Dakika
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