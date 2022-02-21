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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

21.02.2022 07:51
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 21 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5885 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:50 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5835 TL ve satış fiyatı ise 13,5835 TL oldu. Euro alış fiyatı 15,43 TL ve satış fiyatı ise 15,43 TL oldu.

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,58 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,43liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 21 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5885 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:50 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5835 TL ve satış fiyatı ise 13,5835 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar alış: 13,58

Dolar satış: 13,58

EURO KAÇ TL?

Bugün 21 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,4359 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:51 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4316 TL ve satış fiyatı ise 15,4316 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Euro alış: 15,43

Euro satış: 15,43

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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor. Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.

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Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika Ekonomi


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