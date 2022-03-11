Yükseliş trendine devam: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,88 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,37 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 11 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,8875 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:11 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,8855 TL ve satış fiyatı ise 14,8855 TL oldu.

Dolar alış: 14,88

Dolar satış: 14,88

EURO KAÇ TL?

Bugün 11 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,3782 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:12 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,3704 TL ve satış fiyatı ise 16,3704 TL oldu.

Euro alış: 16,37

Euro satış: 16,37