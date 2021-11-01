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Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! - Son Dakika

Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!

01.11.2021 09:32
Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatlarında değişim yaşandı. Saat10.20 itibarıyla dolarda düşüş meydana geldi. Dolar neden artıyor? Dolar kuru canlı takip! Serbest piyasa dolar kuru! 29 Ekim Cuma dolar kaç TL? Dolar güncel fiyat!

Kapanışı 9,5630 liradan yapan dolar, bugün güne düşüşle başladı. Peki dolar artacak mı? Dolar güncel kuru! Dolar kaç TL? gibi soruların yanıtını bu sayfada bulabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR?

Son edinilen bilgilere göre, dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 9,593 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,08'den, sterlin ise 13,15'ten alıcı buluyor.

Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!

MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

BANKALARIN DOLAR KURU

Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU

Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!

SERBEST PİYASA DOLAR KURU

Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!
Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!

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