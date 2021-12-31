Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,28 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4 artışla 13,1666'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üzerinde 13,2800 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 0değer kazanarak 15,0360'tan, sterlin/TL yüzde 0,85 yükselişle 17,9550'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre kasımda dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu.

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, Avrupa'da başlayan yılbaşı tatilleri nedeniyle piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.