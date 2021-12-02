Üye Girişi
Dolar/TL 13,48 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 13,48 seviyelerinden işlem görüyor

02.12.2021 10:34
Dolar/TL 13,48 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,48 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,48 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 13,3125'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,3 artışla 13,4800 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,46 değer kazanarak 15,2540'tan, sterlin/TL yüzde 1,32 yükselişle 17,8910'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı açıklamalarda kullandığı şahin tonun varlık fiyatlarında oynaklığı ve dolar talebini artırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dün, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, yüksek enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

Yurt içinde ise bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurmasının ardından bugün TCMB'den gelebilecek açıklamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 13,48 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı 10:28 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı 10:23 Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti 00:53 Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:21 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız
10:15 Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek
10:07 Hangi içgüdüyle hayatta kalıyoruz? Bilim insanları kaynağını buldu!
09:58 Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar
09:55 Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?         
10:31
Ameliyatta hastanın yanlış ayağı kesen cerraha para cezası Ameliyatta hastanın yanlış ayağı kesen cerraha para cezası         
10:27
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor         
10:19
Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti! Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!         
10:18
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 10:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL 13,48 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement