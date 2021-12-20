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Dolar/TL 17,41 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 17,41 seviyelerinde işlem görüyor

20.12.2021 10:35
Dolar/TL 17,41 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 17,41 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 17,41 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 5,2 üzerinde 16,5050'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlayarak 17,6684 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5,5 artışla 17,4080 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 5,7 değer kazanarak 19,5750'den, sterlin/TL yüzde 5,3 primle 22,9980'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kasım ayı öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,2 seviyesinin destek, 96,9'un direnç konumunda olduğunu kaydetti.

dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 17,41 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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