Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 62 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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