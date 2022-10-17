Cuma günü 18,52-18,61 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,58'den tamamladı. Dolar/TL haftaya yatay başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 18,59'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,11'den, sterlin/TL yüzde 0,7 yükselişle 20,93'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 112,9 seviyesinde bulunurken avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 0,9750'den işlem görüyor. Analistler ABD'de perşembe günü açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.
Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 62 seviyesinde olduğunu bildirdi.
Analistler hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerde ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin işaretlerin beklentiler üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 112,5'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika