Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor

01.12.2022 10:36
Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 18,58-18,67 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında18,6350'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 22,5670'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 106,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,0450'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında baskılandığını bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Fed'in Bej Kitap raporunda da enflasyonda ılımlı seyir beklentilerine karşın resesyon kaygılarına yer verildiğini anımsatan analistler, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlıkları öne çıkardığını dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını ifade ederek, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 106,5 seviyesinin direnç olarak izleneceği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de imalat sanayi PMI kasımda 45,7'ye gerileyerek daralma bölgesinde kaldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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