Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor

03.02.2023 10:45
Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,8210 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,8210 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,7981 ve en yüksek 18,8324 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8021'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 20,4980'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 düşüşle 22,9580'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 100,8 ile 22 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 101,8'den tamamladı. Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,7 azalışla 1,0910'dan tamamlayan avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1,0890 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalmasına karşın devam eden resesyon endişesinin doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olduğunu bildirdi.

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 6,65 yıllık yüzde 57,68 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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