Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8480 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8120 ve en yüksek 18,8499 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8454'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,8480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,2410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 22,9190'den satılıyor.

Dar banttaki dalgalı seyrini sürdüren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 103,1'den işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0740'ta bulunuyor.

Analistler, ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini ve veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

ABD'de son açıklanan aralık ayı enflasyon verileri, yıllık bazda yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. TÜFE'deki yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması beklenirken, endeksteki aylık artışın yüzde 0,4 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Veri öncesi piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 88 ihtimal verildiğini anımsatan analistler, ekonomide istenen soğumanın gerçekleşmediğine işaret eden güçlü istihdam verilerinin ardından fiyatlamalara giren 50 baz puanlık faiz artırımının ise yüzde 12 ile zayıf bir olasılık olarak görüldüğünü söyledi.

Analistler, yurt içinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt dışı veri gündeminde ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyümenin öne çıktığını kaydetti.