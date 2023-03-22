Dolarda ufak yükselişler sürüyor! 19,04 TL'den seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolarda ufak yükselişler sürüyor! 19,04 TL'den seviyesinde işlem görüyor

22.03.2023 10:55

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,03 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,98, en yüksek 19,04'ü gören Dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,03'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,0390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,4870'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 23,3590'dan satılıyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,1 azalışla 103,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0760 seviyelerinden alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını anımsatarak, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini vurguladı.

Bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,6'nın destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı

Merkez Bankası, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda ufak yükselişler sürüyor! 19,04 TL'den seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:00 İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozetini Meral Akşener taktı
10:41 Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
10:50 Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler
10:44 Fransa'yı karıştıran görüntü! Protestolar sırasında sokaklar alev alev yanarken, onlar yemek yemeye devam ettiler
10:37 Dolar/TL, 19,04 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Bir düşüyor, bir çıkıyor! Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
10:37 Dolarda ufak yükselişler sürüyor! 19,04 TL'den seviyesinde işlem görüyor
10:33 100 bin imza gerekiyor! İnce ve Erbakan aday olabilecekler mi? Şu ana kadar ne kadarı toplandı?
10:31 Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz değişiklik! Saçlarını kısacık kestirdi
10:27 100 bine ulaşmaları gerekiyor! Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 11:19:37. #1.12#
SON DAKİKA: Dolarda ufak yükselişler sürüyor! 19,04 TL'den seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement