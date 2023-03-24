Dolar yine yükseldi! 19 ,06 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar yine yükseldi! 19 ,06 seviyelerinde işlem görüyor

24.03.2023 11:00

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,06 seviyesinden işlem görüyor. Dün, en düşük 18.94, en yüksek 19,08'i gören dolar/TL, günü 19,03'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,0640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,6470'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 23,4270'ten satılıyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0830 seviyelerinden alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,6'nın destek, 103,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Dolar yükselişini sürdürüyor! 19,05 TL seviyesinden işlem görüyor Dolar yükselişini sürdürüyor! 19,05 TL seviyesinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar yine yükseldi! 19 ,06 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar yine yükseldi! 19 ,06 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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