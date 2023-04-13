Dolar/TL, 19,33 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 19,33 seviyesinden işlem görüyor

13.04.2023 12:41
Dolar/TL, 19,33 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3330 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3330 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 19,3147'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,3330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 21,3040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 24,1910'dan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 101,3 seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,1020'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişelerini desteklemesinin doların üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e inerek beklentileri geride bıraktığını bildiren analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten yüzde 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını ifade etti.

Öte yandan, dün açıklanan Fed tutanaklarında, mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasının değerlendirildiği ancak son kararın 25 baz puanlık artış yönünde olduğu belirtilirken, bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Para piyasalarında ise Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar/TL, 19,33 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 19,33 seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.258 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.258 lira seviyesinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 19,33 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Yarışmaya katılmak için malzeme almak isteyen milli sporcu Şahika Ercümen, çıkan vergi ücretine isyan etti
12:32 Biri kız arkadaşından biri de kocasından! Orhan Kılıç ve Selen Görgüzel yaşadığı şiddeti anlattı
12:23 Trabzonspor'da sakatlık depremi! Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçında yok
12:01 Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocunun cezası belli oldu
12:01 Kadınları para karşılığında falakaya yatıran adamın cezası belli oldu
11:55 Tam bir felaket! Mandırada çıkan yangında 18 bin inek telef oldu
11:31 Pablo Escobar'ın su aygırlarından biri araç çarpması sonucu öldü
11:40 Temmuz ayında asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte olası 3 senaryo
11:39 Kamu işçileri dikkat! Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu
11:39 Voleybol dünyasını yasa boğan olay! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından pencereden düşerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2023 13:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 19,33 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement