Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

24.07.2023 10:26

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 26,9580 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 26,96'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 26,95'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,88'den, sterlin/TL ise 34,66'dan satılıyor.

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA KİLİTLENDİ

Analistler, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya yatırımcıların temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

ENFLASYON RAPORU İÇ PİYASAYI ETKİLEYECEK

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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