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Dolar/TL 28,32 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 28,32 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 01.11.2023 11:14

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,32 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,93'ten, sterlin ise 34,43'ten satılıyor.

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,3077'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,32'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,93'ten, sterlin/TL ise 34,43'ten satılıyor. Dün yüzde 0,4 artışla günü 106,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin, ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ABD hükümetinin yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma takvimini de bugün açıklamasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ve cuma günü açıklanacak istihdam piyasasına ilişkin verilerin de para piyasalarındaki fiyatlamaları etkileyebileceğine dikkati çekerek, ekonominin beklenilen şekilde yavaşlamaması halinde Fed'in aralık veya ocak ayında yeniden faiz artırabileceğine ilişkin ihtimallerin güçlenebileceğini dile getirdi.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 28,32 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 28,32 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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